В ЦБ назвали четыре способа сэкономить на ипотеке

Заемщик может уменьшить ставку по жилищному кредиту, если оформит займ с господержкой, воспользуется собственной программой банка и застройщика или рефинансирует ссуду по более низкой ставке. Также сэкономить на ипотеке помогает оформление налогового вычета. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова.

По данным банка «Дом.РФ», средняя ставка по ипотеке на покупку новостроек в июле составила 10,7% годовых, на приобретение готового жилья —10,8%.

«Оформить ипотеку по приемлемой ставке можно тремя способами: воспользоваться программами ипотеки с господдержкой (льготная, семейная, сельская, ипотека для IT-сотрудников), оформить ипотеку по собственным программам застройщиков и банков или

рефинансировать действующую ипотеку по более низкой ставке», —

пояснила Александра Львова.

По словам Львовой, кредит по льготной программе можно получить под 3-7% годовых, а рефинансирование позволяет снизить ставку на 2-3 процентных пункта. Минимальные ставки по программам застройщиков – 0,01-1,99% годовых.

«Чтобы оценить, будет ли выгодным рефинансирование, надо сравнить сумму переплаты по действующему и новому кредитам. Необходимо изучить график платежей по текущему кредиту в личном кабинете на сайте банка, в мобильном приложении или в кредитном договоре. Оцените, сколько вы уже выплатили и какую сумму еще осталось внести.Если отдано уже больше половины кредита, рефинансирование может быть не оправданно даже при более низкой ставке», — уточнила Львова.

Она отметила, что налоговый вычет также поможет сэкономить на ипотеке. Если заемщик купил квартиру, комнату, дом либо вложился в земельный участок и строительство на нем жилья, он может вернуть 13% от потраченной суммы, но не более 260 тыс. руб. При этом за год клиент получит не больше размера уплаченного НДФЛ. Если за год заемщик заработал 2 млн руб. и приобрел жилье стоимостью от 2 млн, он может вернуть сразу 260 тыс. — это как раз 13%.