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Bild: правительство ФРГ ожидает в регионах чрезвычайных ситуаций по газу зимой

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германское правительство ожидает, что зимой 2022/2023 года в регионах страны может быть объявлена чрезвычайная ситуация в связи с дефицитом газа, сообщает газета Bild.

Ссылаясь на источники в федеральном правительстве, издание сообщает об экстренном совещании, которое произошло между главой ведомства канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом и главами земельных администраций Германии.

«Федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах», — указано в сообщении.

Отмечается, что даже при позитивном сценарии, если нехватка газа не затронет все регионы Германии, некоторые федеральные земли неизбежно будут испытывать дефицит голубого топлива. При этом, проблемы с поставками газа в Германии продлятся до 2024 года, по данным издания — а цена на газ в этот период может вырасти в два-три раза.

По прогнозам, федеральное правительство не сможет компенсировать повышение цен на газ.

Ранее издание Bild сообщило, что в ФРГ полагают, что Россия не возобновит полностью поставки по «Северному потоку».

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