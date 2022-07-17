Экономист Белхароев предсказал начало возможного всемирного голода в 2023 году

Если Россия не сможет возобновить свой экспорт в обычном режиме, то уже в 2023 году в мире возможен глобальный голод из-за дефицита продовольствия. Об этом «Прайм» заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Платить более 400 долларов за тонну зерна и более 800 долларов за тонну удобрений развивающиеся страны не смогут, а это означает, что в мире будет продовольственный кризис и голод, особенно в бедных странах», — отметил Белхароев.

По его словам, дополнительных земельных ресурсов в мире нет. При этом Россия является единственной страной, у которой есть достаточное число пахотных и прочих угодий. При этом в мире нет такого поставщика, который мог бы заменить поставки 20% от общемирового объема зерна и 13% от общей доли удобрений.

Он добавил, что мировые сельхозпроизводители еще до введения санкций против России смогли сделать запасы удобрений, поэтому урожайность будет на должном уровне и дефицита продовольствия в 2022 году не ожидается.

В начале июня директор отделения Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков заявил, что ФАО прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода.