МВФ намерен существенно понизить прогноз экономического роста в мире

Международный валютный фонд (МВФ) существенно сократит прогнозы глобального экономического роста в своем следующем отчете, пишет Bloomberg.

Директор МВФ по стратегии, политике и обзору Джейла Пазарбазиоглу заявила, что на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители, а также из-за замедления притока капитала на развивающиеся рынки, пандемии и замедления экономического роста в Китае политикам стало гораздо сложнее выработать экономическую стратегию.

«Удар идет за ударом, и это действительно бьет по мировой экономике», — подчеркнула она, выступая на панели G20 в Индонезии.

Отмечается, что Пазарбазиоглу сделала такое заявление после того, как министры финансов и управляющие центробанков стран-участниц G20 не приняли коммюнике, сообщив о сложности координации глобального ответа на рост инфляции и страхи перед рецессией.

Ранее МВФ подготовил доклад, в котором допустил дальнейшее ухудшение экономической ситуации в мире.