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Орешкин заявил об успешной переориентации компаниями поставок нефти

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российские компании за последние несколько месяцев успешно переориентировали свои поставки нефти. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются», — отметил Орешкин.

По его словам, западные страны периодически делают невозможные заявления в плане ограничения цен на нефть. Однако они могут не покупать российскую нефть, если не желают.

Он добавил, что у России есть многочисленные партнеры в азиатских и арабских странах. Поэтому проблема с ремонтом турбин для «Северного потока», которые застряли в Канаде, не может лежать на России. Кроме того, сейчас больше всего проблем у покупателей энергоресурсов. У России же в плане продажи топлива все в порядке.

21 июня эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что переориентация поставок российской нефти в азиатский регион займет около двух лет. По его словам, основная сложность сейчас заключается в том, что транспортная инфраструктура не готова к тем объемам, которые предстоит отправить в Азию. Поэтому для решения всех вопросов необходимо много времени.

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