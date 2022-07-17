Орешкин заявил об успешной переориентации компаниями поставок нефти

Российские компании за последние несколько месяцев успешно переориентировали свои поставки нефти. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются», — отметил Орешкин.

По его словам, западные страны периодически делают невозможные заявления в плане ограничения цен на нефть. Однако они могут не покупать российскую нефть, если не желают.

Он добавил, что у России есть многочисленные партнеры в азиатских и арабских странах. Поэтому проблема с ремонтом турбин для «Северного потока», которые застряли в Канаде, не может лежать на России. Кроме того, сейчас больше всего проблем у покупателей энергоресурсов. У России же в плане продажи топлива все в порядке.

21 июня эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что переориентация поставок российской нефти в азиатский регион займет около двух лет. По его словам, основная сложность сейчас заключается в том, что транспортная инфраструктура не готова к тем объемам, которые предстоит отправить в Азию. Поэтому для решения всех вопросов необходимо много времени.