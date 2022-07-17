Экономист Сафонов заявил о влиянии антироссийских санкций на падение влияния доллара

Санкции против России ускоряют процесс снижения роли доллара в развитии альтернативных экономик. Об этом ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Роль доллара снижается по мере развития альтернативных экономик. А санкции только ускоряют данный процесс, стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи», — отметил Сафонов.

По его словам, из-за того, что США будут пытаться разъединить эконмические связи своих конкурентов, все больше многие страны захотят расчетной независимости. Благодаря этому могут развиться альтернативные валютные корзины стран БРИКС или ШОС.

Он добавил, что в современном мире каких-либо препятствий для создания новой международной системы взаиморасчетов нет. В этом вопросе достаточно общего решения стран-участников.

7 июля исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что рубль стал терять свои позиции по отношению к доллару из-за участия государства. По его словам, иностранные валюты, скорее всего, продолжат укреплять по отношению к рублю, так как цель властей — вернуть курс доллара к отметкам в 70-80 рублей.