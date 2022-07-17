Регулятор ФРГ: хранилища заполнены недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии пока недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок из России.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — сказал он в интервью Bild.

Мюллер также подчеркнул, что сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ и в каком количестве по «Северному потоку», который был остановлен для проведения работ по техническому обсаживанию с 11 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ Германии впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки «Северного потока».

До этого заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что кабмин ожидает, что с возвратом турбины Siemens исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по «Северному потоку».