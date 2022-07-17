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Регулятор ФРГ: хранилища заполнены недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа

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Christian Charisius/Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии пока недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок из России.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — сказал он в интервью Bild.

Мюллер также подчеркнул, что сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ и в каком количестве по «Северному потоку», который был остановлен для проведения работ по техническому обсаживанию с 11 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ Германии впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки «Северного потока».

До этого заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что кабмин ожидает, что с возвратом турбины Siemens исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по «Северному потоку».

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