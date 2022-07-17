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«Известия»: россияне стали в 1,5 раза чаще покупать путевки в турагентствах в июне

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Depositphotos

Спрос на услуги турагентств в России вырос в полтора раза, именно на такое количество увеличилось количество платежей, совершенных их клиентами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «МТС банка» о платежах клиентов, а также анализ big data сотовых абонентов.

По информации издания, в июне этого года россияне стали в 1,5 раза чаще покупать путевки в турагентствах по сравнению с годом ранее. За год количество транзакций клиентов турагентств выросло на 56%, а средний чек за тур — на 23%.

По мнению аналитиков, рост спроса на услуги турагентств связан со сложностями с самостоятельным бронированием жилья за границей из-за введенных Visa и MasterCard, а также иностранными сервисами путешествий ограничений.

По итогам июня 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число транзакций в этой категории в Росбанке выросло на 80%, в МКБ — на 81%, в «Ренессанс Кредите» — на 64%, в Альфа-банке — на 61%, в крымском РНКБ — на 47%, в ВТБ — на 43%, в банке «Русский стандарт» — на 13%. При этом отмечается, что средний чек за покупку либо вырос меньше, чем сообщает МТС, либо сократился. Так, в Росбанке этот показатель увеличился на 4%, а в РНКБ и ВТБ — сократился год к году на 29% и 10%.

Как считает руководитель проекта Conent-Review Сергей Половников, из-за многочисленных санкционных и эпидемиологических ограничений самостоятельно организовать поездку стало сложнее. По его словам, у россиян возникают сложности с правилами въезда в какую-либо страну из-за ковидных ограничений, а также с оплатой за отели, транспорт и прочее из-за блокировки российских Visa и MasterCard.

«Вполне естественно желание поручить решение этих вопросов профессионалам туристической отрасли», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что динамика изменения среднего чека не отражает изменения стоимости туров и, в целом, путешествия за рубеж в данный момент дорожают.

Ранее Travelata посчитала, что большинство большинство российских туристов — 57% — этим летом отправятся отдыхать в Турцию.

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