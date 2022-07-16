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Экс-депутат бундестага Де Маси: пока Германия «дрожит», Россия богатеет за счет санкций

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Reuters

Бывший депутат немецкого бундестага Фабио Де Маси заявил, что санкции против России больше вредят странам Запада, в то время как Россия обогащается, пишет газета Berliner Zeitung.

По словам Де Маси, до введения санкций Германия получала около 55% своего газа из России. Сейчас же доля российских энергоносителей в ФРГ составляет 35%.

«Германию трясет, скоро и мы можем замерзнуть <...> Неясно, как долго Россия будет продолжать поставлять газ и будут ли газохранилища достаточно заполнены осенью, чтобы частные хозяйства и компании смогли пережить зиму», — пояснил Де Маси.

Уточняется, что министр экономики Роберт Хабек подчеркивал, что Германии предстоит решающие испытание, которого у нее не было уже давно. Бывший федеральный президент Йоахим Гаук призвал «меньше жаловаться и замереть».

Ранее глава Института германской экономики Михаэль Хютер в интервью газете Welt am Sonntag рассказал, что если отдельные государства Евросоюза решат прекратить подачу газа в соседние страны из-за возможной остановки его поставок из России, то европейский газовый рынок может рухнуть.

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