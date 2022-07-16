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Экс-глава МИД Литвы не увидел смысла в новых санкциях против России

Экс-министр Линкявичюс: ЕС заплатил России больше, чем Украине в качестве помощи

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не видит смысла в седьмом пакете санкций против России. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены «провокационными» ограничениями. Прискорбно», — поделился бывший глава МИД Литвы.

Ранее в предложенном Европейской комиссией новом пакете санкций в отношении России говорилось, что ограничения не должны препятствовать российской торговле продовольствием с третьими странами. При этом предлагалось запретить импорт российского золота, усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий.

Также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Еврокомиссия предложила ужесточить санкции в отношении России и продлить их до января 2023 года.

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Санкции против России
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