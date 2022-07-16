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Министр финансов Индонезии: потолок цен на российскую нефть на заседании G20 не обсуждался

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Global Look Press

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что вопрос о механизме ограничения цен на российскую нефть не обсуждался на заседании глав министров финансов стран G20. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о потолке цен на российскую нефть не обсуждался на форуме. Возможно, США поднимали его в двухстороннем формате, но не на заседании», — сказала она.

Ранее стало известно, что министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита G20 призвала Саудовскую Аравию, ЮАР, Австралию и Сингапур поддержать идею потолка цен на российскую нефть.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают механизм ограничения цены на российскую нефть от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.

Все новости на тему:
Саммит G20
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