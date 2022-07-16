Орешкин допустил, что инфляция в России во II квартале 2023 года будет ниже, чем в ЕС

Помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме «Территория смыслов», допустил, что инфляция в РФ во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в странах Евросоюза, сообщает РИА «Новости».

«Может сложиться ситуация, что во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — отметил он.

При этом, по словам Орешкина, одну из важных ролей в этом вопросе играет самообеспечение страны базовыми ресурсами — энергетикой, продовольствием, материалами.

Экономист Игорь Сафонов считает, что инфляция в России к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%. Он пояснил, что это будет зависеть от динамики роста цен в непродовольственном секторе.

Опрошенные Центральным банком аналитики пришли к мнению, что инфляция по итогам 2022 года в России составит 15%, а ВВП (валовой внутренний продукт) может упасть на 6% к концу года.

Ранее Еврокомиссия серьезно ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6% в 2022 году и 4% в 2023 году.