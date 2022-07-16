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В Госдуме заявили о необходимости кардинальной перестройки экономики России

Депутат Госдумы Топилин призвал к кардинальному преобразованию экономики России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что технологический суверенитет России потребует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне не нравится слово «импортозамещение». Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал он.

По словам депутата, недопустимо, когда зависимость от западного импорта в некоторых отраслях отечественной экономики доходит до 90%.

Топилин добавил, что в рамках импортозамещения российский продукт должен стать лучше чем тот, который поступал из-за рубежа. Для этого каждое министерство должно составить план действий и определить реестр товаров, которые должны быть замещены.

Накануне глава Минпромторга и новый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета.

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