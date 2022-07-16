Минпромторг: компания Tetra Pak пока не заявляла о намерении продать российские активы

Замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что шведский производитель упаковки Tetra Pak не заявлял о намерении продать российские активы компании, передает ТАСС.

«Пока нет (речи о том, что они будут продавать активы в РФ)», — сказал он, добавив, что российский завод компании продолжает работу.

Также Евтухов напомнил, что в случае принятия решения о продаже производства оно должно соответствовать определенным условиям. Во-первых, не получится продать объект дороже, чем за 50% его оценочной стоимости.

«Второе условие состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев комиссия настаивает на том, чтобы средства от продажи такого актива были перечислены в российский банк в российской же валюте», — пояснил чиновник.

Ранее PR-директор организации Мария Жебит российского Национального союза производителей молока рассказала «Газете.Ru», что они пока не получали информации о запрете на экспорт в Россию упаковки TetraPak.

Также производитель отечественного аналога Tetra Pak исключил подорожание молочной продукции из-за смены упаковки.

15 июля норвежский производитель упаковки Elopak, который изготавливает картонные коробки Pure-Pak, решил уйти из России и продать бизнес местному руководству.