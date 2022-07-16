Минпромторг РФ расширит список освобожденных от акциза на жидкую сталь предприятий

Замминистра промышленности Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, передает РИА «Новости».

Шесть предприятий уже были освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале текущего года. Из них ПАО «Тяжпрессмаш», ООО «Промлит», ООО «ВКС-Сталь» и АО «Алтайвагон» занимаются машиностроением; АО «ВТЗ» и АО «Корпорация Красный октябрь» производят специальные стали. Министерство одобрило соответствующий проект приказа.

«Конечно, таких предприятий будет больше. Сейчас вы видите тех, кто правильно оформил и подал соответствующие заявки, таким Минфин уже все согласовал... Дальше будем расширять список», — отметил замминистра.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил составить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь. В него войдут компании, производящие жидкую сталь для собственных нужд. Согласно плану, эта мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия.

Ранее сообщалось, что предложение по отмене акциза на жидкую сталь в ближайшее время внесут в Госдуму.