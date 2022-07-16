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Vygon: срочное снижение потребления газа поможет ЕС пережить спад поставок из РФ

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Jean-Francois Badias/AP

Консультант Vygon Consulting Иван Тимонин рассказал, что экстренные меры по снижению потребления газа помогут Европе пережить сокращение поставок из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления», — рассказал Тимонин.

По его словам, возможности по увеличению поставок СПГ альтернативных производителей, например, из Катара и США, откроются для региона не ранее 2025-2026 годов — после ввода находящихся в настоящий момент на стадии строительства крупных проектов.

Но за это Европе придется конкурировать с азиатским потребителем, считает Тимонин.

Ранее обозреватель журнала Foreign Policy Кристина Лу заявила, что, если перебои с поставками газа из Российской Федерации затянутся, Европу ждет «трудная зима».

Обозреватель считает, что обычные государства Европы полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить газохранилища.

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