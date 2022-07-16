Глава Минпромторга Японии Коити Хагиуда: Mitsubishi и Mitsui сохранят долю в «Сахалине-2»

Японские компании Mitsui и Mitsubishi сохранят свою долю в «Сахалине-2» после решения России сделать оператором российское общество с ограниченной ответственностью, сообщает газета Nikkei , ссылаясь на заявление министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды после встречи с премьером Фумио Кисидой.

«Японские компании уже имеют долю [в проекте], поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», — сказал глава Минпромторга.

В материале говорится, что правительство Японии призвало Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как оператором проекта станет новая российская компания.

Ранее сообщалось, что пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе может осложнить неблагоприятную обстановку для японских компаний в случае прекращения работы с проектом «Сахалин — 2».