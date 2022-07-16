РБК: российские торговые центры готовятся к возможному возвращению масок

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал РБК, что владельцы торговых центров, входящих в совет, продумывают этот вопрос возвращения обязательного ношения масок.

«Следим за эпидемиологической ситуацией», — добавил он.

В РСТЦ входят «Корпорация А.Н.Д.» (ТЦ «Смоленский пассаж», «Калужский» и другие), «Ташир» (сеть ТЦ «Рио», «Ереван Плаза», Avenue South-West и другие), Ingka Centres (ТЦ «Мега).

В пресс-службе ТРК «Остров мечты» указали, что они поддерживают меры эпидемической безопасности. В группе «Ташир» заявили, что сейчас в торговых комплексах группы нет объявлений о рекомендации ношения масок.

Пункты вакцинации в комплексах под управлением группы ТЭН (в нее входит сеть торгово-развлекательных центров «Город», ТРЦ «Облака», ТЦ «Л-154» и ТРЦ «Косно парк»), пока не работают.

«Мы очень надеемся, что благодаря сознательности населения и заботе друг о друге нам удастся избежать массовых социальных ограничений», — заключили в пресс-службе ТЭН.

Ранее профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова высказала мнение, что в августе на территории России произойдет рост заболеваемости COVID-19.