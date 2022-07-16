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Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти

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Depositphotos

Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста, сообщает РИА «Новости», ссылаясь информационный бюллетень, который Белый дом обнародовал по результатам встреч президента США Джозефа Байдена с представителями властей королевства в Джидде.

«Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50% наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами», — говорится в сообщении.

Добавляется, что эти шаги помогут значительно стабилизировать рынки.

Также стороны объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, включающее «обмен данными об угрозах в данной сфере и действиях злоумышленников в целях усиления общей защиты двух стран».

Кроме этого, Саудовская Аравия открыла воздушное пространство «для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года».

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер.

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