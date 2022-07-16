Кандидат в премьеры Британии Трасс предложила способ обрести независимость от газа РФ

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания должна строить больше атомных электростанций и увеличить производство малых модульных реакторов, чтобы прекратить зависимость от российского газа. Свое заявление она сделала в раках первых предвыборных кандидатов на пост премьер-министра, трансляцию вел телеканал Channel 4.

«Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода…Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов», — сказала она, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.

Трасс является одним из пяти кандидатов, прошедших в третий тур выборов премьер-министра королевства.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за смерть британца Пола Ури, который находился в плену в Донецкой народной республике.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что Ури скончался 10 июля в одном из местных учреждений уголовно-исполнительной системы, причиной его смерти стали хронические болезни и подавленное психологическое состояние.