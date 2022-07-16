Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рогозин: ядерный буксир будет доставлять к планетам станцию, космонавты полетят... 03:06
Сенатор Пушков заявил, что Европу ожидает череда отставок и политических кризисов 02:56
Капитан «Локомотива» Баринов назвал команды, которые интересовались им... 02:54
Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти 02:52
Автомобилистов предупредили о новом неожиданном штрафе 02:49
Программу обучения реставрации исторических дверей запустили в Калининграде 02:38
Глава Польского футбольного союза рассказал, где продолжит карьеру Левандовски 02:37
Девять человек погибли в результате крушения военного вертолета в Мексике 02:12
Журналист The Athletic рассказал, что представители «Филадельфии» бояться писать Федотову 02:12
Ученые ЮУрГУ нашли способ сделать человека «понятным» для машин 02:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Кандидат в премьеры Британии Трасс предложила способ обрести независимость от газа РФ

Лиз Трасс призвала развивать атомную энергетику для альтернативы российскому газу

close
100%
John Sibley/Reuters

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания должна строить больше атомных электростанций и увеличить производство малых модульных реакторов, чтобы прекратить зависимость от российского газа. Свое заявление она сделала в раках первых предвыборных кандидатов на пост премьер-министра, трансляцию вел телеканал Channel 4.

«Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода…Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов», — сказала она, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.

Трасс является одним из пяти кандидатов, прошедших в третий тур выборов премьер-министра королевства.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за смерть британца Пола Ури, который находился в плену в Донецкой народной республике.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что Ури скончался 10 июля в одном из местных учреждений уголовно-исполнительной системы, причиной его смерти стали хронические болезни и подавленное психологическое состояние.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть