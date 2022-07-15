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Аналитики предупредили об ощутимых последствиях крепкого рубля для Киргизии и Казахстана

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Укрепление рубля к доллару во втором квартале 2022 года может оказать «ощутимые и неоднозначные последствия» для экономик Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, которые вместе с Россией образуют Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такое предупреждение высказали аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в обзоре о состоянии экономик региона.

Отмечается, что в апреле — июне крепкий рубль уже негативно повлиял на национальные валюты стран-членов ЕАЭС. Дальше для Минска, Нур-Султана, Еревана и Бишкека — это может означать ускорение инфляции и снижение закупок товаров из России.

«Тенге (валюта Казахстана) с начала года ослаб к рублю более чем на 30%. Значительная часть ослабления пришлась на июнь. Похожая динамика наблюдается и в Кыргызстане, где сом держался на отметке 79,5 за доллар с начала июня, а к российскому рублю обесценился на 14%. Белорусский рубль ослаб к российскому за июнь на 17%, а с начала года — почти на 40%. Армянский драм — на 20% с начала года», — перечисляет главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

В середине июня глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики. Главное негативное последствие — снижение выручки от экспорта российских компаний, сокращение рублевых поступлений в бюджет страны. Эксперты говорят, что оптимальный курс — 70 — 75 руб. за доллар.

15 июля сообщалось, что курс доллара на Московской бирже снизился до минимума с 5 июля 2022 года.

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