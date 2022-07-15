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Минфин Белоруссии отреагировал на заявление Moody's о дефолте

Минфин Белоруссии назвал провокацией заявление Moody's о дефолте страны

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Global Look Press

Министерство финансов Белоруссии заявило, что объявленный международным рейтинговым агентством Moody's дефолт по еврооблигациям Belarus-2027 носит «провокационный характер». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Действия Moody's носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь», — подчеркнули в Минфине республики.

В ведомстве отметили, что договор между министерством и рейтинговым агентством был расторгнут в 2018 году, и их оценка не запрашивалась белорусской стороной. При этом, объявляя о своем решении, Moody's не стал запрашивать уточняющую информацию у Минфина страны, добавили там.

«В оценках присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта. Позиции белорусского суверенного эмитента и владельцев евробондов, не получивших в феврале выплаты по евробондам из-за действий западных расчетно-клиринговых систем, никого не интересуют», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что приложат все усилия для реализации права владельцев еврооблигаций Белоруссии «на альтернативной основе».

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Страна 13 июля должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Moody's утверждает, что Минфин республики провел платеж в национальной валюте и держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

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