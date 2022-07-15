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Еврокомиссия начала разбирательство в отношении Венгрии из-за разных цен на топливо

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия начала разбирательство, направленное против установления различных цен на топливо для местных и иностранных автомобилей, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление ЕК.

В Еврокомиссии отмечают, что процедуру было решено открыть из-за введенных мер Венгрией, которые противоречат положениям внутреннего рынка Евросоюза.

«Венгрия вводит разные цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками и автомобилей с венгерскими номерами», — говорится в сообщении ЕК.

Представили ЕК подчеркивают, что транспортные средства с венгерскими номерами могут покупать топливо на 60–70% дешевле, чем автомобили с иностранными номерами.

Комиссия потребовала от венгерских властей начать соблюдать положения законодательства ЕС в отношении свободного перемещения товаров и услуг, а также свободного передвижения граждан.

«Теперь у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на опасения, поднятые комиссией. В противном случае комиссия может принять решение направить Венгрии мотивированное мнение», — предупредила ЕК Будапешт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намеревается подать в суд на Венгрию из-за ее закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В июне 2021 года в Венгрии приняли закон, запрещающий включать в учебники и телевизионные шоу для детей демонстрацию однополых отношений, а также рекламу, упоминающую гомосексуализм, если она нацелена на несовершеннолетних.

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