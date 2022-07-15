Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Судане впервые за 10 лет женщину приговорили к побиванию камнями... 16:28
Путин наградил Владимира Соловьева орденом «за заслуги перед Отечеством» 16:27
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против РФ 16:26
Гендиректор «Уфы» Газизов намекнул, что Агаларов мог перейти... 16:22
The Sun обнаружила у отца Илона Маска двоих детей от падчерицы 16:21
Еврокомиссия предложила продлить санкции против России до января 2023 года 16:20
Фитнес-тренер Хачатрян заявил о бесполезности кистевого экспандера 16:19
Российские пограничники начали пропускать туристов через сухопутную границу... 16:18
В Красноярском крае во время сплава по реке пропала женщина с дочерью 16:15
Кинопродюсер Армен Григорян умер в зале суда 16:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме сообщили, что исламский банкинг внедрят в России осенью

close
100%
Depositphotos

Исламский банкинг в России планируют внедрить осенью с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и автор законопроекта об исламском банкинге Анатолий Аксаков, сообщает RTVI.

«Осенью, рассчитываю, партнерские финансовые инструменты появятся в России», — заявил Аксаков.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что в России могут узаконить исламский банкинг, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов.

Председатель комитета нижней палаты парламента отметил, что российский финансовый рынок годами был связан с западными странам и зависел от их инвестиций. Сейчас, по словам парламентария, ситуация изменилась и России стоит налаживать связи с новыми рынками капиталов. Речь идет о странах Азии и арабского мира.

Такому сотрудничеству мешают ограничения в российском законодательстве. Кредитные организации в России не могут заниматься торговой деятельностью. В то время как основные операции исламских банков — продажа товара в рассрочку.

В исламе запрещено давать деньги в долг под проценты. В связи с этим банки кредиты не выдают. Исламские кредитные организации продают товары в рассрочку, зарабатывая на наценке; предоставляют аренду и лизинг; участвуют в капитале компаний, получая дивиденды.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть