В Госдуме сообщили, что исламский банкинг внедрят в России осенью

Исламский банкинг в России планируют внедрить осенью с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и автор законопроекта об исламском банкинге Анатолий Аксаков, сообщает RTVI.

«Осенью, рассчитываю, партнерские финансовые инструменты появятся в России», — заявил Аксаков.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что в России могут узаконить исламский банкинг, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов.

Председатель комитета нижней палаты парламента отметил, что российский финансовый рынок годами был связан с западными странам и зависел от их инвестиций. Сейчас, по словам парламентария, ситуация изменилась и России стоит налаживать связи с новыми рынками капиталов. Речь идет о странах Азии и арабского мира.

Такому сотрудничеству мешают ограничения в российском законодательстве. Кредитные организации в России не могут заниматься торговой деятельностью. В то время как основные операции исламских банков — продажа товара в рассрочку.

В исламе запрещено давать деньги в долг под проценты. В связи с этим банки кредиты не выдают. Исламские кредитные организации продают товары в рассрочку, зарабатывая на наценке; предоставляют аренду и лизинг; участвуют в капитале компаний, получая дивиденды.