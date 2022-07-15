Саудовская Аравия открывает воздушное пространство для всех перевозчиков

Саудовская Аравия открывает свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, которые будут отвечать требованиям Главного управления гражданской авиации страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления.

Отмечается, что соответствующее решение было принято для укрепления позиций Саудовской Аравии в качестве глобального узла, соединяющего три континента, а также для улучшения международного воздушного сообщения.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия открыло свое небо для самолетов, совершающих рейсы из Израиля и в еврейское государство.

В Главном управлении гражданской авиации КСА относительно Израиля ничего не уточнили.

Однако израильское издание The Jerusalem Post отмечает, что решение было принято на фоне визита президента США Джо Байдена в королевство. Израильские политики назвали открытие воздушного пространства важным шагом на пути к нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позднее в Белом доме заявили, что открытие саудовского неба для Израиля является заслугой президента США Джо Байдена.