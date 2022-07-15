Эксперт: человекоцентричность должна стать новым ориентиром для представителей власти

Государственные и общественные интересы, как и повышение уровня жизни, сложно выстроить без качественной обратной связи от граждан. К такому выводу пришли эксперты III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». В дискуссии «Обратная связь: вызовы и перспективы», инициированной АНО «Диалог», приняли участие руководители территорий и госслужащие.

За последние полтора года совместно с сетью центров управления регионами компания «Диалог» сформировала стандарты обратной связи в субъектах РФ. Коммуникация с жителями в интернете, в соцсетях становится основой для принятия управленческих решений, а главной ценностью работы госслужащих является человек.

О том, что человекоцентричность должна стать новым ориентиром для представителей власти, заявил замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин.

«В фокусе государства находится человек и его проблемы — в этом суть человекоцентричности. Перед нами стоит цель по формированию новых стандартов работы с обращениями. Необходимо улучшать не только показатели по сроку реагирования, но и само качество ответов. Вежливая оперативная отписка, которая не удовлетворяет запрос гражданина, в ряде случаев пуста и неэффективна», — прокомментировал он.

Спикер также рассказал о муниципальных центрах управления, которые должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева продолжила тему коммуникации с гражданами и отметила, что мэр перестал быть штатной единицей и функционером.

«В нынешних реалиях это настоящий живой человек, который отвечает за решение всех проблем в городе», — заявила она.

О совместной работе также рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Мы получаем информацию от жителей из разных источников. Главным образом, это соцсети и платформа обратной связи «Диалога». Я уверен, механизм по подобию центров управления регионами должен быть в каждом муниципалитете», — прокомментировал мэр.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман обратил внимание, что обращения граждан непозволительно называть проблемами. По его словам, они являются «открытыми вопросами, которые нужно решать».

На секции «Диалога» статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил значение уже выстроенных каналов коммуникации с гражданами.

Напомним, в 2021 году правительство РФ представило стратегические инициативы социально-экономического развития, в том числе, объявив о намерении внедрить принципы клиентоцентричности в работу органов государственной власти.