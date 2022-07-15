Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У звезды «Игры престолов» Софи Тернер родилась дочь 13:22
В Роспотребнадзоре напомнили, что ПЦР-тесты обязательны для прибывающих из-за... 13:20
Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и... 13:20
Депутат Кузнецов призвал Генпрокуратуру проверить выступление «Би-2»... 13:19
В «Газпроме» заявили о сокращении добычи газа на 10,4% и продаж... 13:19
Продюсер «Клиники» арестован по обвинению в изнасиловании 13:16
Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию 13:14
В Кремле прокомментировали отставки европейских премьеров 13:12
Корчевников опроверг собственную смерть и пожаловался на «бесов» 13:12
В Люберцах произошла массовая драка с участием мигрантов, охраны и местных... 13:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Газпром» нарастил экспорт газа в Китай по «Силе Сибири»

close
100%
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) продолжают расти. Об этом сообщила пресс-служба российской энергетической компании в своем Telegram-канале

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — написала пресс-служба компании.

В начале июля на предприятии заявляли, что поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

Экспорт топлива в Китай из России по «Силе Сибири» начался в конце 2019 года. В 2020 году объем поставок составил 4,1 млрд кубометров, а в 2021 году показатель вырос в 2,5 раза — до 10,4 млрд кубометров.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников в энергетической сфере написало, что в Пекине предложили отменить почти двухлетний запрет на импорт австралийского угля на фоне западных санкции в отношении российской энергетики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть