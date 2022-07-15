El Pais: ряд «детей войны» в Испании перестали получать пенсии из-за санкций ЕС против РФ

Ряд «детей войны», которые были вывезены в Советский Союз в годы гражданской войны из Испании (1936-1939), перестали получать пенсию из РФ в королевстве из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом пишет испанская газета El Pais, передает ТАСС.

По информации издания, один из крупнейших банков Испании CaixaBank отклоняет переводы из Москвы, мотивируя это санкциями ЕС. При этом, как уточняет газета, не все крупные финансовые организации прекратили принимать такие переводы.

В пример приводится ситуация с вывезенной в СССР в 1937 году 97-летней Онориной Фернандес, которая вернулась в Испанию в 1991 году. Она перестала получать пенсию из России на счет в CaixaBank. По словам ее сына, он сожалеет о дискриминации, с которой она столкнулась.

В статье отмечается, что крупные банки Испании по-разному оценивают ограничения, наложенные на Россию, и для CaixaBank переводы от Пенсионного фонда РФ подпадают под рестрикции ЕС. По итогу, банк ограничил выплаты из РФ для около пятидесяти человек, в их число вошли не только «дети войны».

Как заявил представитель CaixaBank, банк не может принимать данные переводы, потому что это «запрещено санкциями, введенными ЕС в отношении России».

В июне сообщалось, что из-за санкций зарубежные банки начали отклонять переводы Пенсионного фонда России (ПФР) в адрес российских пенсионеров, проживающих за рубежом. Так, во втором квартале 2022 года были возвращены платежи в отношении 37 граждан.