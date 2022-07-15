Moody's: Белоруссия допустила дефолт, погасив валютный долг в белорусских рублях

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия 13 июля должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Moody's утверждает, что Минфин республики провел платеж в национальной валюте и держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

Как заявили в агентстве, погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт.

В конце июня белорусское правительство приняло решение, что страна будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

27 июня Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. По данным агентства, выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода.