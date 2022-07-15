В России предложат ввести ГОСТ для частных домов

Предлагается для проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков разработать и ввести ГОСТ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга.

Документ, который вскоре направят в правительство, также предлагает использовать инфраструктурные облигации на строительство таких комплексов девелоперами. Разработаны и другие меры поддержки.

ГОСТ может закрепить следующие понятия: «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта». В нем также может быть прописан реестр стройматериалов и технологии их производства. Ориентировочная дата утверждения стандартов — третий квартал 2021 года.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с операторами разрабатывают ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП). У Минстроя есть собственный проект дорожной карты внедрения элементов «умного» дома. Это план по использованию технологий информационного моделирования при создании и возведении объектов капитального строительства.

Представитель ведомства заверил, что, помимо прочего, дорожная карта стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по улучшению нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов «умного» дома при использовании российского оборудования.