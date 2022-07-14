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Глава Shell заявил, что зима в Европе будет тяжелой из-за высоких цен на энергию

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Global Look Press

Европу ждет тяжелая зима из-за высоких цен на энергию. Об этом заявил глава международной британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, пишет агентство Bloomberg.

«Цены будут расти, и в худшем случае нам придется ввести нормирование потребления газа», — сказал ван Берден.

В издании отмечают, что европейские правительства и промышленность находятся в сложном положении, поскольку поставки газа по «Северному потоку» остановились из-за ремонтных работ и пока неясно, когда они возобновятся. По мнению главы Shell, в настоящее время нельзя предсказать, прекратятся ли поставки по этому газопроводу полностью.

В Bloomberg также подчеркнули, что за последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400%. В начале июля сообщалось, что цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров.

Накануне вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной операцией России на Украине.

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