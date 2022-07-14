Экономист Заверский назвал факторы возврата доллара к 70-75 рублям

Накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским Центробанком, расширение параллельного импорта и снижение цен на нефть и газ приведут к возврату курса доллара на уровень 70-75 рублей во второй половине 2022 года. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук Сергей Заверский. По его мнению, для российской экономики именно этот коридор является наиболее оптимальным.

«Указанные факторы приведут к тому, что доллар во втором полугодии вернется к 70-75 рублям. Некоторое снижение цен на российские экспортные ресурсы, ограничение темпов падения импорта за счет перестройки логистических цепочек, расширение параллельного импорта в среднесрочной перспективе ослабят рубль», — предположил Заверский.

Другим важным фактором укрепления курса доллар к российской валюте, по его мнению, остается денежно-кредитная политика Минфина и Центробанка.

«Попытки вновь накапливать валютные резервы в том или ином виде, в том числе за счет покупки юаней будут способствовать ослаблению курса. Однако у этого будет и обратный эффект — сдерживание госрасходов, потребность в наращивании которых сейчас очень высока. Более целесообразным здесь было бы активизировать торговлю в национальных валютах с зарубежными странами», — резюмировал Заверский.

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков ранее предсказал возврат доллара к оптимальному коридору 70-75 рублей уже к осени 2022 года. К концу декабря американская валюта будет торговаться на уровне 70-80 рублей. На укрепление иностранных валют повлияет ряд факторов, включая отказ ряда крупных российских компаний от выплаты дивидендов за 2021 год.