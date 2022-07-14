В Госдуме предложили не штрафовать РЖД за нарушение сроков доставки грузов

В Госдуме предложили не штрафовать ОАО «РЖД» за просрочку доставки грузов, так как компания не несла ответственности за срыв сроков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо депутата от Воронежской области Андрея Маркова главе Минтранса Виталию Савельеву.

В письме депутат указал, что в условиях санкций ОАО «РЖД» сталкивается с проблемой доставки грузов и нарушения сроков. При этом в период с января по май на компанию подали иски за просрочку доставки грузов и порожних вагонов на сумму свыше 4 млрд рублей.

В РЖД инициативу депутата поддержали и указали, что в условиях санкций были вынуждены переориентировать поставки грузов на альтернативные направления. Кроме того, ряд отраслей российской экономики уже получили механизмы по снижению налоговой нагрузки. Поэтому что-то подобное можно было бы установить и для РЖД. Однако контрагенты посчитали, что инициатива достаточно спорная, так как отрицательные последствия санкций коснулись не только перевозчика, но и других участников рынка. Кроме того, часть исков к компании была направлена еще до начала спецоперации на Украине. Поэтому РЖД не должны уйти от ответственности.

Аналитики отметили, что РЖД уже на уровне соглашений с отправителями грузов побуждают тех отказываться от штрафов. При этом компания уже получила поддержку от государства в виде вливаний в капитал и индексации тарифов на 11%. Поэтому сейчас необходимо поддержать грузоотправителей, которые прилагают огромные усилия, чтобы ввести продукцию в Россию, несмотря на ограничения.

19 мая «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что ОАО «РЖД» предлагает передвинуть транзитные перевозки из недружественных стран на последнее место в очередности на Восточном полигоне, добавив их в категорию «прочие грузы» ради перевозки сырья с Дальнего Востока.