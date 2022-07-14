Инвестор Сидоров предупредил о падении акций технологических компаний до конца 2022 года

Технологическая сфера занимает первое место с точки зрения вероятности падения акций. Такое мнение выразил частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров агентству «Прайм».

« IT-пузырь», считает эксперт, на биржах формировался довольно давно. По его оценке, когда он лопнет, — это вопрос времени. Возможно, это произойдет уже в этом году.

Также падение ценных бумаг отмечается в сфере энергосектора. Сейчас сырье продается по высокой стоимости, но во время рецессии спрос вместе с ценами может упасть.

Акции банковского сектора тоже могут обрушиться. Ужесточение монетарной политики во многих развитых странах приведет к спаду кредитования и потере прибыли. Под угрозу попадает и сфера возобновляемой энергетики, автомобилестроения, авиации и других областей, которая ассоциируется с высоким уровне жизни.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи на этой неделе упал до минимумов с начала спецоперации на Украине. Об этом написало издание Forbes Russia.

По итогам торгов, 12 июля, основной индикатор российского фондового рынка опустился до 2135 пунктов, это низшее значение с 24 февраля 2022 года.

Как говорится в материале издания, снижение индекса не событие последних дней. Он планомерно падает. Так, с апреля по июнь индикатор снизился на 18,4%.