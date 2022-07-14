«Известия»: отсрочка запуска «Северного потока» на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин рассказал «Известиям», что отсрочка запуска газопровода «Северный поток» после ремонта будет стоить странам Евросоюза более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю.

Сообщается, что расчеты основаны на том, что странам ЕС возможно придется покупать газ на бирже, восполняя недостающие объемы при нулевой прокачке по «Северному потоку». До начала ремонта газопровод работал примерно на 40% от своей мощности, прокачивая около 67 млн кубометров газа в день. Концерн Siemens пока не вернул «Газрому» турбины для газопровода после ремонта в Канаде, хотя было объявлено о принятии решения по возвращению оборудования.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа. В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход на другие виды топлива в промышленности и в энергетике.