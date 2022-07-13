Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к сделке по «потолку» цен на российскую нефть

Соединенные Штаты призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть. Об этом на спецбрифинге о введении санкций против России завила помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери, пишет РИА «Новости».

«Китай и Индия являются импортерами российской нефти, и я могу сказать, что мы очень активно работаем с партнерами и союзниками, чтобы помочь с разработкой предложения (по ограничению цен на российскую нефть)», — сказала Монтгомери.

По ее словам, США видят в ограничении цен на российское сырье возможность для Китая и Индии сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергоресурсов. Также, по мнению Монтгомери, в результате введения «потолка» стоимости может стабилизироваться глобальный нефтяной рынок.

Во второй половине июня сообщалось, что Китай увеличил поставки сырой нефти из России до рекордных показателей в 1,98 млн баррелей в сутки. Россия продает нефть китайцам с огромными скидками на фоне западных санкций, до 20-30% от стоимости.

Тогда же The Economic Times написала, что нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь 2022 года. Газета писала, что южноазиатское государство воспользовалось ситуацией, когда российская сторона начала продавать нефть со скидкой до $30 за баррель. Хотя во всем мире цены на энергоносители, напротив, существенно выросли.