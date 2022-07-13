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В «БКС» спрогнозировали укрепление юаня к рублю до конца года на 30%

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К декабрю юань может укрепиться к рублю на треть. Китайская валюта может подорожать с 8,79 руб. до 11-11,5 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Курс юаня к рублю зависит от курса китайской валюты к доллару. При сохранении курса юаня к доллару вблизи текущих значений российский рубль будет снижаться относительно юаня. По прогнозу Минэка в декабре 2022 года доллар будет стоить 76,4 рублей.
Соответственно к китайской валюте рубль также ослабеет до конца года на 30-32%. Курс юаня на МосБирже может достичь к концу года 11-11,5 рублей/юань», — объяснил Миронюк.

По его словам, Китай не заинтересован в значительном ослаблении юаня, а курс остается во многом управляемым.

«Крепкий юань способствовал бы росту популярности валюты, притоку инвестиций на фондовый рынок. Пекин стремится уменьшить свою зависимость от доллара для снижения своих финансовых рисков. Многие компании имеют корпоративный долг, номинированный в долларах, что делает их очень уязвимыми от этой валюты. Китай постепенно сокращал закупки казначейских облигаций США и настаивал на том, чтобы большая часть внешней торговли и трансграничных расчетов проводилась в юанях», — отметил Миронюк.

Эксперт не исключил, что в отдаленной перспективе Китай может либерализовать курс юаня и сделать его свободно конвертируемой валютой.

«Еще в 2015 году совет директоров Международного валютного фонда принял решение включить китайский юань в расчет корзины специальных прав заимствования (Special Drawing Rights – SDR). Центробанки развивающихся стран могут покупать в свои резервы юани и получать двусторонние кредиты в юанях от Китая. Но международные кредиторы негативно относятся к валютным интервенциям Китая и политике «мягкого» валютного демпинга. Это плохо сказывается на спросе на юань. Фондовый рынок страны остается преимущественно закрытым для иностранных инвесторов и крайне зарегулированным. Пока эти барьеры не будут сняты, доверие к юаню будет ниже, чем к другим резервным валютам», — сообщил Миронюк.

По данным центробанков стран, инфляция в годовом выражении в Китае составила 2,5% в июне. Показатель существенно ниже, чем в США (9,1%).

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