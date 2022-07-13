Superjob: с начала года число вакансий в туризме сократилось более чем на треть

Количество размещенных вакансий в сфере туризма и гостиничного бизнеса снизилось с января по июнь 2022 года на 33%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob.

«С начала года число вакансий в туристической сфере сократилось на 33%. При этом в июне было зафиксировано увеличение объявлений на 9% по сравнению с маем. Несмотря на общее снижение количества объявлений, рынок труда в сфере туризма и гостиничного бизнеса по-прежнему остается на стороне соискателя. Число резюме здесь стало уменьшаться еще в период пандемии COVID-19. Россияне предпочитают для трудоустройства другие, более стабильные сферы деятельности», — объяснили в пресс-службе Superjob.

Специалисты сервиса по поиску работы также зафиксировали небольшой прирост зарплат в сферах туризма и гостиничного бизнеса.

«Прирост средних рыночных зарплатных предложения работодателей в Москве в номинальном выражении, без учета инфляции составил 2,1%», — уточнили в пресс-службе.

Президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров ранее в интервью «Газете.Ru» допустил рост безработицы в России к концу 2022 года. По его словам, ситуация на рынке труда летом традиционно более стабильная, чем в осенний период. Именно в сентябре-октябре люди обычно начинают искать новое место трудоустройства, заключил он.