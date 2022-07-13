Представители бизнеса попросили сократить размер этикеток на продуктах ради экономии

Производители продуктов предложили уменьшить этикетки для экономии бумаги и чернил. Об этом пишет РБК, ссылаясь на текст поручения о возможности уточнения национальных стандартов России «в области этикетирования продуктов».

В поручении указали, что речь идет о стандартах, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте при размещении этикетки на картонной упаковке. Также среди предложений говорилось о возможности разрешить производителям выпуск упаковки увеличенного объема соков и другой продукции, в том числе, для детского питания.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уменьшение этикетки является разумным решением, так как поможет экологии, а также позволит сэкономить на материалах. Однако есть определенные ограничения, которые касаются объема обязательной информации. Кроме того, есть такие параметры, которые могут быть указаны на этикетке лишь определенным размером шрифта. Без этого выпустить товар в оборот будет невозможно. При этом на этикете есть информация, которую потребителю знать необязательно, так как она не несет никакой ценности.

Аналитики посчитали, что сокращение размера этикеток не принесет существенной пользы производителям, так как в общем объеме это всего лишь 3-5% от затрат. Поэтому, уменьшение этикетки практически на треть не снизит затраты на производство даже на 1%. В целом, уменьшение расходов у производителей может быть лишь в ситуации с сокращением ассортимента продукции.

В начале июня РБК писал, что российский офис AB InBev Efes из-за нехватки бумаги у поставщиков решил отказаться от производства кольереток — этикеток на горлышке бутылки — для некоторых брендов.