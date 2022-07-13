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Глава Ассоциации российских банков: вводить комиссии для валютных счетов россиян «недопустимо»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент Ассоциации российских банков категорически отрицательно воспринял инициативу некоторых банков брать комиссию за обслуживание счетов россиян в долларах и евро. Об этом глава АРБ заявил в интервью «Газете.Ru».

«Это в корне неправильно, это репутационные потери для банков. Тем более, когда речь идет о ранее открытых счетах. Это неприлично и совершенно недопустимо», — подчеркнул Тосунян.

По мнению Тосуняна, ЦБ должен запретить такую практику. В противном случае может быть серьезное судебное оспаривание, добавил глава АРБ.

Некоторые кредитные организации ввели комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц, не дожидаясь легализации такой возможности на уровне закона. Банк «Тинькофф» объявил о введении комиссии утром 9 июня, сборы действуют с 23 июня. Комиссия составляет 12% годовых и списывается ежедневно. При этом меры не затронут тех, кто держит на счету менее $1 тыс. Схожую комиссию ввел «Райффайзен»: банк берет 0,2% (но не менее $10) в месяц за сумму более 5 тыс. в долларах, евро, фунтах, швейцарских франках и иенах. 10 июня список пополнили «Уралсиб», РНКБ, «Авангард» и ряд других. Росбанк сообщил о планах внедрить комиссии в будущем.

ЦБ быстро и жестко отреагировал на действия банков. Регулятор выпустил информационное письмо, в котором заявил банкам, что односторонние комиссии за обслуживание счетов и вкладов недопустимы. Из письма следует, что законы России не предусматривают права банков в одностороннем порядке увеличивать или устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета. Уведомление клиентов об изменении условий путем сообщения на сайте не может считаться надлежащим изменением условий договора или офертой, когда согласием клиента считается отсутствие возражений. Для этого нужно однозначно установленное согласие потребителя на обслуживание на новых условиях. ЦБ предупредил, что будет отслеживать действия банков по введению или увеличению комиссий на предмет соблюдения законов, а при необходимости реагировать.

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