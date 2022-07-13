Рубль терял к доллару и евро в начале торгов Мосбиржи

Рубль на открытии торгов слабел к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.

На 10.04 мск курс доллара вырос до 59,1325 руб., однако спустя несколько минут опустился до 58,86 руб.

Евро на 10.05 мск был 59,5975 руб., но также опустился, составив 58,845 руб.

Накануне курс доллара по итогам торгов на Московской бирже составил 58,94 руб., а евро — 59,46 руб.

Утром во вторник курсы доллара и евро впервые за 20 лет сравнялись между собой на Московской бирже. Стоимость обеих валют после очередной коррекции была на уровне 59,3 руб., при этом в моменте доллар был даже дороже евро.

Банк России сообщал, что россияне в апреле, мае и июне приобрели валюту на бирже на 0,4 трлн руб., что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет.