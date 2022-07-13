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Власти Берлина намерены отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

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Fabrizio Bensch/Reuters

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила после полуночи отключать подсветку значимых построек, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, с целью экономии энергии на фоне отказа от российских энергоресурсов. Об этом сообщает агентство DPA.

По словам политика, принятие таких мер вовсе не говорит о том, что Берлин должен погрузиться во тьму. Необходимо найти баланс между «требованиями безопасности» и «безболезненными» способами экономии энергии, отметил Гиффей.

Цены на энергоносители растут в Германии с конца 2021 года, ситуация ухудшилась после начала специальной военной операции России на Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне этого года энергоносители подорожали на 38%. Немецкое правительство параллельно с этим планирует к 2024 году полностью отказаться от российского газа.

Отключить ночное освещение Бранденбургских ворот ранее также предложил лидер парламентской группы Свободной демократической партии Германии Себастьян Чая.

В конце июня вице-канцлер Германии Роберт Хабек, рассуждая о последствиях антироссийских санкций, заявил, что на фоне необходимости экономии энергии он стал меньше принимать душ.

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