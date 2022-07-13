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«Газпром нефть» выступила партнером международного ралли «Шелковый путь – 2022»

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Стоян Васев

«Газпром нефть» выступила партнером международного ралли «Шелковый путь – 2022» и обеспечит его участников топливом и моторными маслами.

Участники ралли-марафона «Шелковый путь» уже преодолели экватор гонки – позади 5 сложнейших спецучастков и 2 000 километров пустыни, степей и каменистого бездорожья. Для заправки спортивных и сервисных автомобилей на протяжении всего маршрута гонки будет поставлено более 140 тыс. литров дизельного топлива и бензина. В том числе, высокотехнологичного G-Drive 100. Организаторы и участники ралли заправляются топливом сети АЗС «Газпромнефть» с 2017 года. На ключевых этапах транспортировки от завода до бака автомобиля все топливо проходит сквозной контроль качества и количества с помощью высокотехнологичного лабораторного и метрологического оборудования и современного программного обеспечения. Мобильные топливные лаборатории компании, инспектирующие каждую заправочную станцию сети не реже раза в месяц, позволяют проанализировать до 10 параметров нефтепродукта менее чем за полчаса. Такая система дает дополнительную уверенность в топливе и гонщикам экстремального ралли, и простым водителям на АЗС.

Несмотря на 44-градусную жару, зыбучие пески и форсажи надежную работу двигателей спортивных внедорожников и грузовиков обеспечивают моторные и специализированные масла G-Energy.

Эксперты «Газпром нефти» подобрали участникам ралли высокотехнологичные масла, а также помогают следить за состоянием гоночной техники с помощью уникального комплекса мобильного исследовательского оборудования G-Lab. Он определяет состояние двигателя и главных узлов техники по составу работающего масла. Полная диагностика занимает всего 10 минут, что важно в гоночных условиях и особенно на текущем шестом этапе ралли – на котором по регламенту пилоты должны ремонтировать автомобили без помощи механиков.

«Благодаря эксплуатационным свойствам наша высокотехнологичная продукция эффективна при использовании как в автомобилях массового сегмента, так и в сложной спортивной технике в экстремальных гоночных условиях. Участие брендов «Газпром нефти» в крупнейших автомобильных соревнованиях дает возможность не только проверить автомобильные масла и топливо «Газпром нефти» при высоких нагрузках, но и с помощью тестов и исследований собрать ценную информацию для разработки новых эффективных рецептур смазочных материалов и компонентов для моторных топлив», — заявил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Участники международного ралли «Шелковый путь» присоединятся к экологическому проекту сети «Газпромнефть» – «Зеленый – новый черный». На финише экипажи сдадут старые шины на переработку. За три года проекта автомобилисты сдали на АЗС более 3,5 тысяч тонн изношенных шин. Этого хватит, чтобы изготовить 210 тысяч квадратных метров покрытия для спортивных площадок (почти 50 школьных стадионов).

Для поддержания сил гонщики получают сухпайки. Кроме обычных тушеной говядины, сока и шоколада в них входят энергетические напитки и питательные батончики G-Drive, которые удобно есть прямо в дороге.

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