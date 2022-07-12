Экс-глава PGNiG назвал катастрофой для Украины возможный запуск «Северного потока-2»

Бывший глава нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк заявил, что решение европейского суда о частичном признании иска оператора «Северного потока-2» в отношении газовой директивы ЕС может означать катастрофу для Украины. Об этом он сообщил радиостанции RMF FM.

«Ей будет грозить опасность замерзнуть зимой. Единственным способом что-то сделать было бы обращение в Кремль с просьбой включить страну в российскую газовую систему, что будет иметь политические последствия», — сказал он.

Ранее Европейский суд юстиции частично признал правоту компании Nord Stream 2, являющейся оператором «Северного потока — 2», в иске против Еврокомиссии.

По информации агентства, Nord Stream 2 оспаривал дополнения в газовую директиву ЕС. Европейский суд юстиции признал наличие ошибки в решении суда ЕС общей юрисдикции от 20 мая 2020 года по отклонению иска о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока — 2».

Суд решил, что «дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку».