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Автор «славянского Lego» заявил, что аналоги не смогут заменить ушедшее из России оригинальное Lego

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Paco Freire/Global Look Press

Придумавший концепт «славянского Lego» художник-мультипликатор Артем Бизяев заявил «Газете.Ru», что конструкторы Lego – это культурное явление, поэтому никакие аналоги не смогут заменить оригинал. Ранее стало известно, что Lego полностью уходит из России, прекратив коммерческую деятельность.

«Я собираю свои проекты в программе для 3D-моделирования. Технически мне не надо иметь физический конструктор для этого. Но я все равно покупал Lego-наборы для своей коллекции. Конечно, если трюк с параллельным импортом не сработает, то будет крайне грустно, ведь никакие аналоги не смогут заменить оригинальное Lego, потому что это не просто материальный объект, это еще и культурное явление», — сказал Бизяев.

Говоря о новых проектах, художник признался, что на них пока не хватает времени, а также рассказал, на какие темы точно не будет ничего создавать.

«Сейчас у меня не так много времени на творчество, поэтому рассказывать нечего, увы. Само собой, я никогда не буду обыгрывать военные темы, ведь они противоречат и моим убеждениям, и культуре Lego», — пояснил Бизяев.

Во вторник, 12 июля, гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев заявил о прекращении работы с главным партнером в России Inventive Retail Group (IRG). Под управлением IRG в РФ работал 81 сертифицированный магазин Lego.

Продукция датской компании будет поступать в Россию по параллельному импорту. Конструкторы можно будет продавать в тех же магазинах. При этом владельцы магазинов не смогут использовать товарные знаки компании.

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