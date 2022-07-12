Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медведев назвал ослабление евро «последствием антироссийских санкций» 16:42
Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» 16:40
Глава ВГА Балицкий: в Запорожье не планируют отключать Украину от электроэнергии 16:39
В крупных банках назвали курс 70-80 рублей оптимальным для российской экономики 16:38
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких продуктах содержится запрещенный... 16:38
Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой 16:37
Четыре кандидата смогут участвовать в выборах премьера Великобритании 16:37
Вице-президент «Лукойла» Матыцын может сменить Федуна на посту президента... 16:37
В TikTok показали, как использовать шампунь и кондиционер для кудрявых волос 16:35
Друг Николая Дроздова связал потерю сознания телеведущего с его трудолюбием 16:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Проблему с картофелем в сети «Вкусно — и точка» планируют решить к концу августа

close
100%
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что вопрос с поставками картофеля планируется решить к концу августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема с картофелем фри и по-деревенски будет недолгой — 1-1,5 месяца. <…> Пока мы вынужденно простаивали в течение 3 месяцев, в том числе ввиду сложностей с импортом, наши конкуренты забрали весь локальный продукт. И когда мы включились и начали работать, этого продукта не хватило, при этом импорт сейчас в Россию невозможен», — сказал Пароев.

Он также рассчитывает, что с новым урожаем в августе–сентябре «все предприятия будут в полной мере обеспечены картофелем фри и картофелем по-деревенски».

Ранее в пресс-службе ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» заявляли, что в некоторых заведениях не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде.

Позднее заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза») Дмитрий Леонов сообщал, что ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью.

В Министерстве сельского хозяйства РФ говорили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть