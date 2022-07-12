Проблему с картофелем в сети «Вкусно — и точка» планируют решить к концу августа

Генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что вопрос с поставками картофеля планируется решить к концу августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема с картофелем фри и по-деревенски будет недолгой — 1-1,5 месяца. <…> Пока мы вынужденно простаивали в течение 3 месяцев, в том числе ввиду сложностей с импортом, наши конкуренты забрали весь локальный продукт. И когда мы включились и начали работать, этого продукта не хватило, при этом импорт сейчас в Россию невозможен», — сказал Пароев.

Он также рассчитывает, что с новым урожаем в августе–сентябре «все предприятия будут в полной мере обеспечены картофелем фри и картофелем по-деревенски».

Ранее в пресс-службе ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» заявляли, что в некоторых заведениях не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде.

Позднее заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза») Дмитрий Леонов сообщал, что ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью.

В Министерстве сельского хозяйства РФ говорили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.