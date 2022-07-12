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Судоверфь «Звезда» сдала новые жилые дома в городе Большой Камень

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Роснефть

Судоверфь «Звезда», которая создается на Дальнем Востоке консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть», сдала в эксплуатацию первые два дома нового микрорайона Парковый в городе Большой Камень, сообщает пресс-служба «Роснефти».

«Формирование необходимой городской социальной инфраструктуры – часть комплексной программы НК «Роснефть» в рамках реализации проекта по созданию первой современной высокотехнологичной верфи, не имеющей аналогов в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках торжественной церемонии сотрудники предприятия получили ключи от 180 квартир. Так, в эксплуатацию было введено два 9 этажных дома на 90 квартир каждый. В квартирах завершена внутренняя отделка, установлены сантехника, бытовая техника и необходимая мебель. Также на придомовой территории установлена детская площадка. Кроме того, ведется строительство двух спортивных площадок. Всего в микрорайоне будет 10 домов на 830 квартир.

В компании сообщили, что сейчас на ССК «Звезда» уже работают более 4800 человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса их число превысит 7000. Таким образом с учетом членов семей население города Большой Камень увеличится почти на треть.

Напомним, программа сдачи домов для сотрудников судоверфи реализуется с 2016 года. За это время ССК «Звезда» ввела в эксплуатацию и заселила 18 жилых домов в трех микрорайонах. Одновременно продолжаются проектные и строительные работы сразу в нескольких микрорайонах – Парковом, Садовом, Нагорном, Зеленом, Пятом (вторая очередь) и Шестом (первая очередь).

В соответствии с концепцией проекта на территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» подрядчики ССК «Звезда» построят более 5 тысяч квартир в шести микрорайонах. Строительство еще 750 квартир в микрорайоне «Солнечный» возложена на Правительство Приморского края. Общая площадь новостроек составит порядка 300 000 м2 жилья.

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