В Ассоциации фармпроизводителей заявили, что отказов поставлять лекарства в Россию нет

Ведущие международные фармацевтические компании не отказывались поставлять лекарства в Россию. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков, пишет «Интерфакс».

«Я таких отказов не знаю, и это подтверждает наше фундаментальное намерение обеспечивать поставки лекарственных препаратов, которые поставлялись ранее», — сказал он.

Однако, как отметил Шипков, существуют проблемы с логистикой. Российский рынок пытается адаптироваться к новым условиям. В процессе доставки препаратов зачастую приходится искать обходные пути, которые удлиняют путь и увеличивают финансовые расходы.

Исполнительный директор AIPM добавил, что ассоциации также не получали претензий и по поводу проблем доступностью лекарств от орфанных заболеваний.

В середине марта сообщалось, что международная биофармацевтическая компания Merck & Co. Inc (MSD), штаб-квартира которой находится в США, приняла решение прекратить инвестиции в Россию.