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Сбер выпустил масштабное обновление СберБанк Онлайн

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android. В компании заявили, что интерфейс стал более удобным и функциональным, а главный акцент нововведения сделан на накопления.

«Мы упростили главный экран и сфокусировались на наиболее частых функциях — переводах. Теперь самые популярные переводы денег по номеру телефона клиентам Сбербанка стали на один клик ближе», — говорится в описании обновления.

В секции «Диалоги» на главном экране появились иконки контактов, которым клиенты чаще всего отправляли денежные переводы. В чате сохраняется вся история финансовых отношений с человеком — это позволяет быстро найти нужный перевод, не обращаясь к общей истории всех операций по карте.

Раздел «Платежи» также стал гораздо удобнее — теперь не нужно выбирать вид перевода, достаточно просто ввести номер телефона, карты или счета в одно поле, и приложение само подберет и предложит нужный сервис.

Отдельное внимание уделено сбережениям клиентов — теперь они находятся в новом разделе «Накопления», где собраны все депозитные и инвестиционные продукты.

В Сбере отмечают, что акцент на накоплениях — не случаен. Это именно та «финансовая подушка», которая необходима в любые времена — и во времена экономического подъема, и в периоды нестабильности.

Накопительные продукты бывают разными: для клиентов, которые уже начали пользоваться инвестиционными продуктами Сбера, появилась возможность поставить их на первое место в новом разделе.

Представлена и образовательная составляющая. В секции «Научиться и попробовать» представлены два обучающих курса: «Как откладывать деньги» и «Как сберечь деньги в период неопределенности».

«Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения СберБанк Онлайн не останавливается ни на секунду. В очередном релизе мы сделали акцент на сбережениях, ведь это один из ключевых вопросов для каждого из 74 миллионов пользователей СберБанк Онлайн», — сказала директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка Ксения Баринова.

Она отметила, что обновления призваны помочь людям освоить разные инструменты сбережения средств и научиться более эффективно пользоваться ими.

«Так что сегодня СберБанк Онлайн — это не просто пульт управления личными финансами, но и эффективный инструмент развития финансовой грамотности», — заверила Ксения Баринова.

В Сбере отмечают, что обновление уже доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность появится у всех.

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