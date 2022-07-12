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Производитель здоровой пищи из Москвы заключил контракты на ₽32 млн в Китае

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Depositphotos

Московский производитель продуктов здорового питания «Полеззно» вышел на китайский рынок, заключив договоры на сумму более 32 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«В этом году экспортировать свою продукцию в КНР начал московский производитель продуктов для здорового питания. Уже заключено два контракта на общую сумму свыше 32 млн рублей, условия еще двух обсуждаются», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в публикации.

По его словам, продукты из Москвы особенно популярны в Китае. По итогам 2021 года объемы поставок товаров агропромышленного комплекса на китайский рынок выросли более чем на 73%.

В публикации указали, что продукция московской компании уже скоро будет доступна на зарубежных маркетплейсах. Кроме того, из-за высокого спроса будет построен дополнительный производственно-складской комплекс, а выпуск продукции будет серьезно увеличен.

7 июля «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что некоторые российские ретейлеры из-за дефицита определенных брендов стали расширять ассортимент за счет производителей из Узбекистана.

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